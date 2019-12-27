Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги Года национального единства, который проходил в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, в нём приняли участие около 300 тыс. жителей региона.

Подведение итогов состоялось на заседании Совета по делам национальностей, где также был утверждён план задач в сфере гармонизации межнациональных отношений. В рамках Года национального единства прошло более 1600 тематических мероприятий, в них приняли участие почти 300 тыс. жителей.

Мероприятия прошли как в традиционном формате, так выработаны и новые. В частности, шесть муниципальных образований приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации по укреплению межнационального мира и согласия и вошли в число лучших. Федеральное агентство по делам национальностей отметило Ульяновскую область как один из десяти самых активных регионов. Также в области прошли международный фестиваль языков и культур, национальные праздники (Масленица, Сабантуй, Шумбрат, Акатуй), межрегиональный праздник «Дикий пион», фестиваль народов Поволжья, Дни украинской культуры. Тематические мероприятия проводили также национально-культурные автономии.

Всего в Ульяновской области насчитывается 36 национальных общественных объединений, включая 17 автономий — из них две появились в 2019 году. Глава региона Сергей Морозов подчёркивает, что они «живут в условиях мира и добрососедства»

«В 2020 году необходимо сделать акцент на выработке эффективных механизмов реализации государственной национальной политики по работе с молодёжью. Предлагаю расширить состав Совета по межнациональным отношениям и включить в него активистов от национально-культурных автономий и вузов», — сказал губернатор Сергей Морозов, отметив, что это «позволит передавать опыт старшего поколения молодёжи, включить её в решение вопросов сохранения межнационального единства и согласия».

Руководитель региона отметил, что нужно усилить работу на муниципальном и поселенческом уровнях, в том числе выступил за создание домов дружбы в каждом районе — в настоящее время в области действуют восемь таких организаций. На данных площадках граждане собираются семьями для общения и совместного проведения досуга.

Председатель исполкома регионального общественной организации «Ассамблея народов России», руководитель региональной организации сохранения и развития культуры «Русский Дом» Тамара Кулябина подчеркнула, что в Ульяновской области — «полное доверие между национальными объединениями и руководством региона», работа проводится «в одной команде»:

«Благодаря этому жители разных национальностей и вероисповеданий, проживающие в нашем крае, чувствуют себя спокойно, комфортно и защищенно».

Напомним, в 2019 году Ассамблея народов России вместе с 22 некоммерческими организациями получила региональную грантовую поддержку на проведение пятого всероссийского конкурса исполнителей русской песни «Поющая Россия». Проект направлен на укрепление межконфессионального и межнационального согласия. Его участниками стали более 200 человек из семи регионов, также участвовали исполнители из Вьетнама. В 2020 году организаторы конкурса планируют сделать его международным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в регионе объявлен Годом молодых — для этого сформирована соответствующая дирекция, которая займётся крупными проектами «и станет модератором межведомственного и кроссекторального общения всех действующих лиц молодёжи региона», говорится в сообщении. Старт был объявлен 20 декабря на губернаторском балу. В числе заявленных планов на 2020 год — региональный молодёжный уик-энд, экспедиция по сельским территориям.

Подробнее: 2020 год в Ульяновской области объявлен Годом молодых