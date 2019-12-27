Калуга, , 19:07 — REGNUM Калужская область по результатам общероссийского рейтинга региональных движений «Юнармия» заняла первое место в Центральном федеральном округе и второе место в Российской Федерации. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном штабе движения «Юнармия».

Калужские юнармейцы стали вторыми в России Фото Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе

Заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов, вручая награду руководителю калужского регионального штаба Александру Погудину, высоко оценил деятельность калужских юнармейцев, отметив регион как один из лучших в стране в деле военно-патриотического воспитания молодежи.

В Калужской области в 2019 году в три раза увеличилось количество юнармейцев и в настоящее время их насчитывается более 3,5 тысячи. За этот год было проведено 75 областных и более 200 муниципальных мероприятий. При поддержке регионального министерства образования и науки организовано шесть полевых юнармейских лагерей. Также в области активно развивается проект «Наставничество. Юнармия. Дети — Детям!».

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