Подгорица, , 07:36 — REGNUM О создании особых комитетов по защите церквей, монастырей и святынь при каждом храме Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории объявил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий. Об этом 27 декабря сообщает портал Vijesti.

Во время выступления перед верующими в Подгорице Иоаникий также призвал протестующих «мирно разойтись», после чего собравшиеся организованно направились к кафедральному собору Подгорицы.

Подчёркивается, что граждане благодарили сотрудников полиции за их корректные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 декабря, после задержания полицией оппозиционных депутатов, попытавшихся сорвать голосование, парламент Черногории простым большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Читайте также: Задержаны все депутаты оппозиционного «Демократического фронта» Черногории

Читайте ранее в этом сюжете: Закон о свободе вероисповедания принят парламентом Черногории без оппозиции