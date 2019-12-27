Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Все документы, послужившие основанием для введения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски, обещали рассекретить в минфине США, заявил адвокат Алексей Мельников. Об этом 27 декабря сообщает РБК.

«Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски», — сказал представитель бизнесмена.

В настоящее время иск миллиардера с требованием отменить против него санкции рассматривается в суде округа Колумбия. Обнародованные ранее материалы, на основании которых вводились санкции, Дерипаска уже оспорил.

Напомним, бизнесмена включили в санкционный список на основании того, что он якобы действовал от имени или в интересах высокопоставленных российских чиновников, а также потому, что он работает в энергетическом секторе России. В Вашингтоне посчитали, что эти меры позволят надавить на Москву в связи с обострением ситуации на Украине.

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