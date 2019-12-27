Москва, , 07:05 — REGNUM Тридцать дней «особого периода», когда гражданам России с долгами можно будет выезжать за границу, предложил ввести депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР), передаёт 27 декабря RT.

По мнению парламентария, такой период можно будет ежегодно устанавливать с 20 декабря по 20 января, то есть на время новогодних праздников. Таким образом, граждане России с суммой долга, не превышающей 60 тыс. рублей, смогут избежать неприятной ситуации в аэропорту.

В рамках инициативы Сухарев обратился в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с письмом, в котором изложил свою позицию. Он также напомнил, что по данным на 1 декабря 2019 года, невыездными в России остаются порядка 3,4 млн человек.

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