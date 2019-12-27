Хабаровск, , 06:05 — REGNUM В Хабаровском крае с наступлением сильных морозов усилили меры по оказанию помощи бездомным людям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре проводятся рейды в местах массового скопления бездомных людей — им предлагают ночлег и горячее питание.

За последние два месяца за помощью обратились более 260 человек. За неделю горячее питание получили около 350 человек.

«Большую часть обеспечили теплой одежной и обувью, 60 бездомным оказали помощь в восстановлении документов, 39 — поселили во временное жильё», — добавили в министерстве соцзащиты населения Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае растёт количество бездомных людей. Тревогу соцслужб вызывает рост числа бездомных, у которых имеется жильё. На улицу людей выбрасывают родные люди, которые потом сами же звонят в соцслужбы и просят пристроить «бедных родственников».