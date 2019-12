Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Портал Kotaku составил список видеоигр 2019 года, где лучше всего было проработано небо. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.

Стоит отметить, что в подборку вошли как игровые проекты топ-уровня, такие как Anthem, Sekiro: Shadows Die Twice, Days Gone, Rage 2, Gears 5, Control, Borderlands 3, Death Stranding и другие, так и малобюджетные и инди-игры, вроде 198X, Outer Wilds, The Touryst и Shovel Knight: King of Cards. С полным списком можно ознакомиться на сайте Kotaku.

Ранее главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер опубликовал свой топ-10 лучших игр 2019 года. В него вошли Outer Wilds, Disco Elysium, Baba Is You, Sekiro: Shadows Die Twice, Star Wars Jedi: Fallen Order, Control, Dragon Quest Builders 2, Fire Emblem: Three Houses, Shovel Knight: King of Cards и CrossCode.

