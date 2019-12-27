Вашингтон, , 05:20 — REGNUM В сеть выложили модификацию (мод) The Witcher 3 — Redux к популярной ролевой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» польской студии CD Project. Об этом 26 декабря сообщил портал DSOGaming.

https://twitter.com/ModDB/status/955245507164610560

Моддер Алекс Вукович, являющийся автором мода, сообщил, что он не просто улучшает игровой процесс, а вносит в него серьёзные изменения. Моддер отметил, что главная цель модификации — сделать геймплей более реалистичным и «дружелюбным», в котором подготовка — это ключ к успеху.

В частности, The Witcher 3 — Redux пересматривает систему навыков: теперь игроки не будут терять очки после 30-го уровня. Адреналин стал более важным фактором, если геймер не будет вкладываться в соответствующую ветку, ему трудно будет набрать три очка адреналина. Моддер также изменил работу знаков, систему алхимии, монстров, ввёл систему усталости и «урон со временем».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры создали модификацию для «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая меняет внешность Геральта в игре на внешность Генри Кавилла. Этот актёр исполнил главную роль в сериале «Ведьмак», который потоковый сервис Netflix начал показывать 20 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая модификация для игры «Ведьмак 3» превращает Геральта в Генри Кавилла