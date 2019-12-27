Москва, , 03:06 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в России в 2035 году может составить 79 лет — почти на шесть лет больше, чем на начало 2020 года. Такой прогноз 26 декабря представили в Федеральной службе государственной статистики.

«Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что прогноз сформирован по «среднему сценарию». При другом развитии событий, Росстат прогнозирует увеличения продолжительности жизни до 82 лет (по высокому сценарию), либо вырастет незначительно — до 75 лет (по низкому сценарию). В 2019 году средняя продолжительность жизни в России составляет 73,3 года.

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