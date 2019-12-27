Киев, , 02:45 — REGNUM В международной следственной группе, расследующей авиакатастрофу самолёта рейса МН17 Малайзийских авиалиний, продолжают работать семь украинских прокуроров. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом, в ведомстве опровергли сообщения в прессе об увольнении с прокурорских постов «всех представителей Киева».

Ранее, напомним, об увольнении прокуроров сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган. По её словам, такая информация оказалась в её распоряжении от «коллег из Нидерландов».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Боинг» Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.