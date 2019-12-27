Москва, , 02:16 — REGNUM К началу 2036 года население России может уменьшиться почти на четыре миллиона человек. Такой прогноз 26 декабря представили в Федеральной службе государственной статистики.

Если на начало 2020 года численность населения России составляет 146,7 млн человек, то через 16 лет она может сократиться до 143 млн. Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,4 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

В ведомстве отметили, что такой прогноз является средним. По высокому прогнозу численность может увеличиться 150,1 млн человек, по низкому — сократиться до 134,3 млн.

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