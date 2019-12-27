Москва, , 02:02 — REGNUM Русская православная церковь разрешила крестить детей с «национальными именами», которые имеют связи с культурой православных народов, сообщила 26 декабря пресс-служба РПЦ.

В соответствии с решением Священного синода РПЦ, подчёркивается недопустимость ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

В случае крещения взрослого человека с именем, аналог которого отсутствует в месяцесловах поместных православных церквей, будет представляться возможность выбрать крестильное имя из православного месяцеслова. При этом одно должно быть близким по звучанию гражданским именем.

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