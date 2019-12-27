Хельсинки, , 01:32 — REGNUM В сеть выложили первую модификацию игры Control финской студии Remedy Entertainment, которая вносит в неё значительные изменения геймплея. Об этом 26 декабря сообщил портал DSOGaming.

Автором мода является пользователь портала Nexus под ником reg2k. Он отметил в описании, что игра на самом деле имеет множество различных настроек и опций, которые отключены по умолчанию. В частности, мод предоставляет геймерам возможность использовать постоянную левитацию, изменять объём потерь при смерти и изменять настройки органов управления. Кроме того, мод позволяет настроить параметры автоприцеливания.

Напомним, релиз Control состоялся 27 августа 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра предлагает геймерам выступить в роли Джесси Фейден (Кортни Хоуп), которая прибывает в штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля, где ей придётся столкнуться с проявлением сверхестественного.

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