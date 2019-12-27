Кишинёв, , 01:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретил 26 декабря в Международном аэропорту Кишинева гражданку Молдавии Наталью Забун и ее двоих детей, которых в течение года удерживали в лагере для беженцев «Аль-Хауль» на территории Сирии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента, репатриация семьи Забун была совместной операцией спецслужб Молдавии и Турции

Координировали операцию президенты Молдавии Игоря Додона и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Гражданка Молдавии родом из Гагаузии с 2015 года постоянно проживала в Сирии. В результате военных действий в этой стране муж Натальи погиб в начале этого года, а сама она вместе с двумя маленькими детьми попала в лагерь для беженцев и была лишена возможности его покинуть. В начале 2019 года мать Натальи Забун обратилась за помощью в администрацию президента Молдавии.