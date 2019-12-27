Вашингтон, , 01:16 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея игры Duke Nukem Forever, проект которой был закрыт в 2001 году. Об этом сообщил портал DSOGaming.

https://twitter.com/brullov_art/status/1210288000405512192

В ролике показана область казино, которую геймеры могли видеть в геймплейном трейлере игры 2001 года. Издание отмечает, что видео может оказаться подделкой, однако редакция считает, что оно подлинное.

В марте 2018 года глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд заявил, что компания хочет приобрести лицензию, которая позволит ей выпустить Duke Nukem Forever. Ранее вице-президент 3DRealms Фредерик Шрайбер сообщил, что в 2001 году игра была готова на 90% и могла предоставить геймерам около 14−16 часов геймплея.

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