Красноярск, , 00:47 — REGNUM В Красноярском крае предлагалось купить не «деревню с жителями», а уставный капитал предприятия, заявил гендиректор сельского строительного комбината Вадим Федяев. Об этом 26 декабря сообщает «7 канал Красноярск».

По его словам, объявление, которым пытались привлечь инвестора для развития территории, подавалось в СМИ в неполном объёме и было неправильно истолковано.

«Выселять никого не будут, естественно. Ведь даже если мы найдем инвестора, новому предприятию нужны будут работники. Это будут местные жители», — сказал Федяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря ряд СМИ сообщили, что предприниматель из Красноярского края объявил себя «хозяином» целого посёлка и выставил его на продажу. Покупателям предлагались не только животноводческий комплекс, но даже дома вместе с жителями.

26 декабря объявление о продаже деревни Васильевка в Идринском районе Красноярского края было удалено с сайта по продаже недвижимости, что, как предполагалось, было сделано в связи с возникшим резонансом и вниманием к инциденту со стороны Следственного комитета РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявление о продаже села с жителями в Красноярском крае исчезло из сети