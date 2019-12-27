Казань, , 00:14 — REGNUM В Татарии в 2019 году открылись 18 новых мечетей, одна из них будет открыта 29 декабря. В ряде районов республики появились сразу по две мечети, сообщает пресс-служба ДУМ РТ (Духовного управления мусульман).

Так, новые мусульманские храмы открыли в Актанышском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Мамадышском, Муслюмовском, Нурлатском, Сабинском, Спасском, Балтасинском районах, а также в Советском районе Казани.

По две мечети появились в Бавлинском, Буинском, Муслюмовском и Мамадышском. Один из мусульманских храмов открылся при колонии-поселении №17.

29 декабря откроется мечеть в селе Назяр Агрызского района.

Кроме того, в республике было открыто три мусульманских центра — в Чистополе, Нурлате и Зеленодольском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в республике разразился скандал. «Таттелеком» в письме к председателю Духовного управления мусульман республики Камилю Самигуллину просил допустить сотрудников компании для осмотра территории для последующей установки видеокамер, сигнал с которых в целях безопасности будут передавать в региональное управление ФСБ и МВД по РТ.

Причём установить дополнительные камеры планировалось в мечети «Миргазиян» на улице Декабристов в Казани и мечети в комплексе «Туган авылым». Хотя в них уже есть внутренние видеокамеры.

Позднее пресс-служба ДУМ РТ прокомментировала, что «программа строится на предотвращении угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической».

Негативно к дополнительным камерам отнёсся имам мечети в комплексе «Туган авылым» Нуруллах Зиннатуллин, отметивший в комментарии изданию, что слежка запрещена не только законами государства, но и мусульманской религии, а установку дополнительных камер он посчитал нецелесообразной. С ним согласились многие мусульмане Татарии.