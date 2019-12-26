Москва, , 23:40 — REGNUM Генеральная прокуратура России отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян — Крестины, Ангелины и Марии, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь посчитал, что обвинительное заключение содержит ряд нарушений. О каких именно нарушениях идет речь — не уточняется. В итоге дело было возвращено в Следственный комитет.

Источники утверждают, что речь идет о «технических нарушениях» уголовно-процессуального кодекса и предполагаемых ошибках в квалификации действий сестер.

При этом следствие с позицией Гриня не согласилось и собирается оспорить его решение у генерального прокурора Юрия Чайки. Тот свое мнение ещё не высказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СК завершил расследование дела сестер Хачатурян в начале декабря. Следствие считает, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, так как он долгое время причинял своим дочерям «физические и психические страдания». Собственно, это является смягчающим вину обстоятельством.

Напомним, что сестры Хачатурян убили собственного отца в июле 2018 года. В суде они признались в убийстве и заявили, что сделали это из-за многолетних издевательств отца над ними.