Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Разработчики The Sims 4 намекнули, что в 2020 году поклонников симулятора жизни ждут новые интересные и «неожиданные» дополнения. Об этом 26 декабря сообщил портал Engadget.

Во время очередного стрима продюсеры Дэйв Миотке и Майкл Дьюк дали понять, что 2020 год будет очень важным для игровой франшизы.

«У нас определенно есть некоторые сюрпризы в рукаве. Я думаю, что предстоящий год будет очень интересным, полным неожиданных поворотов и твистов, и это будет очень весело», — сказал Миотке.

Напомним, декабрьское обновление The Sims 4 принесло с собой в игру статуэтку малыша Йоды. Этот популярный персонаж появился в первом эпизоде сериала «Мандалорец», который потоковый сервис Disney+ начал показывать 12 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое обновление The Sims 4 добавило в игру малыша Йоду