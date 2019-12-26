Красногорск, , 23:06 — REGNUM Проезд в общественном транспорте Московской области подорожает на 3% с начала 2020 года. Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба регионального комитета по ценам и тарифам.

Как уточняется, с 1 января стоимость одной поездки по транспортной карте «Стрелка» составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. В пригородном сообщении к указанной сумме будет прибавляться 4,48 — 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

Стоимость печатного билета, приобретаемого в салоне транспорта, вырастет с 53 до 56 рублей в городском сообщении с увеличением на 4 — 5 рублей за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Аоездка по единой транспортной карте «учащегося» и единой транспортной карте «льготной» составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24 — 2,25 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

При этом, как сообщается, скидка, предоставляемая пассажирам и зависящая от числа накопленных в расчетном периоде поездок по единой транспортной карте, будет сохранена на уровне 2019 года: 7−14−21−28−35% от начального тарифа.

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