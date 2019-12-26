Ижевск, , 22:54 — REGNUM В Удмуртии в период с 31 декабря по 1 января ограничат движение транспорта в городах республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в 1 отделе управления ГИБДД по республике.

Так, в Ижевске 31 декабря с 20:00 до 03:00 будет ограничено движение по улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройском, разрешено движение общественного транспорта по установленным маршрутам.

На этом же участке будет ограничено движение с 1 по 7 января с 19:00 до 21:00.

В поселке Кизнер в последний день года ограничат движение по улице Карла Маркса с 19:00 до 23:00. В этот же день на улице Советской в поселке Игра будут действовать ограничения с 19:00 до 23:30.

1 января будет ограничено движение по улице Железнодорожной в поселке Балезино с 1:00 до 3:00.

ИА REGNUM напоминает, в Ижевске в преддверии новогодних праздников будут установлены 180 ёлок. Главные районные ёлки в городе будут открыты одновременно 28 декабря в 15:00.