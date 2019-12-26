Москва, , 22:41 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) изъяла более 45 тысяч единиц некурительной никотиносодержащей продукции, аналогов так называемых снюсов, в ходе более 1,5 тыс. проверок. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о проверках, которые проводились на всей территории России с начала текущей недели. Всего было проведен более 1,5 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции. Из них около 1 тыс. проверок проводились совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и органов внутренних дел.

В ходе этих проверок было выявлено 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства.

Вся эта продукция была изъята из оборота. Пытавшиеся реализовать ее хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 250 тыс. рублей.