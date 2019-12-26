Москва, , 21:46 — REGNUM Рейды по выявлению объектов нелегальной торговли пиротехническими изделиями пройдут в Москве в преддверии Нового года. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Рейды будут проводиться по всему городу в преддверии новогодних праздников. Вся несанкционированная торговля будет пресекаться», — отметил представитель мэрии.

Немерюк напомнил, что штрафы за несанкционированную торговлю пиротехникой достаточно серьёзны и достигают 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее Немерюк сообщил, что в столице будет работать около 120 крупных точек по продаже бытовой пиротехники.

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