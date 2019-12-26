Москва, , 21:36 — REGNUM Москвичи и гости столицы смогут запускать пиротехнические изделия на 87 специально оборудованных площадках. Об этом сообщил 26 декабря глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Это специально определённые места, в которых разрешается запускать бытовые пиротехнические изделия. Эти места находятся на достаточном удалении от жилых домов, они безопасны для разного рода бытовых салютов и фейерверков», — приводит его слова агентство «Москва».

Полный список разрешенных для запуска фейерверков площадок будет размещён на официальных городских порталах, отметил Немерюк.

Чиновник также сообщил, что в столице будет работать около 120 крупных точек по продаже бытовой пиротехники. Он рекомендовал гражданам при покупке пиротехники обращать внимание на срок годности и целостность упаковки, наличие инструкции на русском языке и сопроводительных документов, которые обязан предоставлять продавец.

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