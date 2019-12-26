Юрий Ковальчук, 26 декабря 2019, 21:25 — REGNUM «Русская весна» на Донбассе, изначально выглядевшая как апофеоз гражданского общества, с годами выцвела и потускнела. Бесчисленные общественные движения упразднены. На их место пришли официальные и никому, кроме властей, не интересные суррогаты. Население народных республик крайне редко вступает в диалог с властью, а когда это все-таки происходит, беседа ведется как будто на разных языках.
Словно что-то треснуло в тот день, весной 2014, когда с повестки дня был снят вопрос о воссоединении с Россией. Кто-то пытался объяснить это политической необходимостью, кто-то делал вид, что ничего не произошло. Правительство тогда было условное, туго спеленатое в борьбу различных фракций и сил, ничего реально не контролирующее. Привычка молчать о важном быстро стала визитной карточкой молодых республик.
Местные журналисты в большинстве своем опасливо придерживались нейтралитета, российские говорили и писали в соответствии с редакционной политикой, порождая и низвергая героев, плодя мифы и навсегда лишая широкую общественность возможности разобраться в происходившем в те месяцы. Только что, буквально на коленке, созданные СМИ и Министерства информации работали по наитию, постоянно получая по шапке то от одной, то от другой фракции, а то и вовсе от силовых структур.
К тому моменту, когда на царство были помазаны Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, общественная жизнь в республиках замерла. Политические партии упразднили в угоду Минским соглашениям, «дореволюционные» общественные организации в большинстве своем свернули деятельность, а новые бурно исчезали и появлялись, существуя вокруг живительных потоков гуманитарной помощи. В СМИ было введено правило, робкие попытки отменить или обойти которое возникают лишь сегодня: во что бы то ни стало молчать о проблемах, не давать поводов для злопыхательства врага, любую негативную информацию объяснять происками и дезинформацией. Тяжело сказать, какие выгоды получило правительство ЛДНР от принесенного обета молчания, но ущерб очевиден.
В первую очередь цензура ударила по авторитету местных газет и телеканалов — вынужденные замалчивать бесчисленные проблемы (вполне понятные в стесненных обстоятельствах) и публиковать лишь положительную информацию и топорные разоблачения преступлений Киева, СМИ приняли вид «лихой и придурковатый». Информативность значительно снизилась, равно как и доверие населения. В поисках более или менее реалистичных данных о происходящем в республиках, население ринулось в социальные сети, однако достоверность информации в них сомнительна — ситуацией активно пользуется и украинская пропаганда, и местная оппозиция, и блогеры, черпающие свои бесконечные «инсайды» из загадочных источников.
В 2019 году в ДНР предприняли первую серьезную попытку наладить взаимодействие с представителями общественности за пределами компетенции Министерства информации. В результате глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман провел несколько встреч с представителями местной блогосферы, после чего между правительством республики и отдельными авторами началось постепенно расширяющееся сотрудничество. Бесспорный (пусть и единственный) успех Общественной палаты — еще несколько лет назад блогеров либо игнорировали, либо вызывали на профилактические беседы, но уж никак не стремились к сотрудничеству с ними.
Серьезной проблемой по сей день является доступ к информации. Практически все аспекты жизни республик глубоко законспирированы. Публикуемая статистика носит спорадический характер. Чаще всего речь идет просто о «выполнении 130% от плана» или «получении прибыли на 20% больше», но исходные данные не приводятся. Тайной являются даже миграционные или промышленные показатели. Информационные запросы для аккредитованных СМИ работают крайне редко — для этого есть пресс-конференции, осмысленность которых порой равна нулю.
Еще один удар пришелся по общественным организациям. Закон «Об общественных объединениях» появился в ЛДНР только весной 2016 года (с 2015 действовало временное положение), причем процедуру регистрации сделали крайне некомфортной и затратной, а формулировки — противоречивыми, так что даже Союз писателей ДНР удалось полноценно зарегистрировать лишь осенью 2019 года (и это с учетом того, что в Народном совете ДНР — два местных писателя). В ЛНР аналогичная организация до сих пор имеет неформальный статус.
Точные списки общественных объединений ЛДНР в публичном доступе отсутствуют, но это и не важно, так как, не считая россыпи совсем крохотных локальных организаций (представляющих пенсионеров, инвалидов, афганцев и т. д.), вся «общественная» жизнь республик сосредоточена вокруг нескольких движений и фондов, полностью интегрированных в правительство. Причем изначально они более или менее отражали фракционную борьбу в Народном совете ЛНР и ДНР, однако по мере консолидации власти в одних, единственно верных руках, их количество значительно снизилось. Так, в июне 2018 года в ЛНР аннулировали регистрацию 21 общественной организации.
Говоря о правительственных общественных движениях, стоит заметить, что к гражданскому обществу они имеют сомнительное отношение. Членство в них добровольно-принудительное для всех бюджетников и госслужащих, студентов, учеников старших классов. Деятельность носит фестивально-патриотический характер — участие в массовых мероприятиях и митингах. Хотя на местах случаются приступы здравомыслия, когда локальные руководители пытаются организовать действительно полезные акции.
Несмотря на светский характер республик, официальной религией фактически является Православие. Всем иным конфессиям принята негласная установка в регистрации либо отказывать, либо максимально затруднять её процесс. Причины для этого есть — представители различных протестантских конфессий неоднократно попадали в поле зрения спецслужб в связи со шпионажем, распространением экстремистской литературы, пропагандой. Лояльно относятся к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, однако приходов почти не осталось — большинство священников уехало на Украину, причем по собственному почину. Стоит признать, что УПК КП никогда не была популярна на Донбассе.
В ЛДНР абсолютно незаметны неправительственные правозащитные организации (правительственные, впрочем, тоже не слишком ярко себя проявляют), что, учитывая несовершенство судебной системы, делает граждан практически беззащитными. Любопытное наблюдение сделала донецкий блогер Юлия Скубаева.
В подобной ситуации наличие эффективных правозащитных организаций могло бы стать шансом разорвать порочный круг, однако активность в этой сфере в данный момент почти нулевая.
В целом, если считать гражданское общество некоей прослойкой, связующим звеном между гражданами и государством, следует признать, что в ЛДНР этот элемент в данный момент отсутствует. Причем, в первую очередь, в связи с внутренней политикой правительства, направленной на подавление любого публичного обсуждения внутренних неурядиц. Ну, какая может быть в ЛДНР правозащитная организация, если официально это царство всеобщего благоденствия и справедливости?
В итоге, под предлогом соображений информационной политики и безопасности, республики пять лет пытаются оживить слепленный из официоза голем, но он упрямо остается неприглядным и уродливым. Потому что заменить профсоюзы, реально защищающие права работников отрасли, их мертворожденными, официально благословленными суррогатами еще никому не удавалось. Также как и заменить творческие объединения «официальной» культурой, порождающей лишь посредственность, свято верующую в свою элитарность. Невозможно заменить молодежные организации скверными копиями, мечущимися между пионерией и Селигером…
В результате приходится наблюдать гротескную и такую знакомую картину, когда граждане предпочитают лишний раз не связываться с государством, потому что себе дороже; чиновники на местах замалчивают проблемы ради имитации успехов; аппарат главы республики черпает информацию о проблемах из помойки социальных сетей, а сам глава и его эмиссары вынуждены ездить по городам и весям, чтобы там устраивать сходы и пытаться услышать людей… И это все в республиках, которые можно проехать от края до края за несколько часов.
Бред? Но, во-первых, так удобно самим чиновникам, попросту имитирующим деятельность вместо реальной работы. Во-вторых, это отчасти неизбежно на фоне вялотекущей войны и экономической стагнации. И самое главное — в какой-то мере это рудимент довоенных времен, когда на митинги правящей партии выгоняли бюджетников и студентов, на выборах раздавали продуктовые наборы, а ряженные казаки, выступив перед школьниками, массово записывали их в свои ряды. Впрочем, в какой-то мере это присуще и России, и любому другому государству.
Вопрос в том, что отсутствие диалога, связи между властью и населением в ЛДНР чрезвычайно тормозит развитие республик, наносит серьезный ущерб сегодня и чревато тотальным кризисом власти в будущем.