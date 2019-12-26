Донецк, , 21:18 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики рассматривают отмену комендантского часа на предстоящие праздники как эксперимент, вопрос его последующей отмены в рабочие дни будет зависеть от ряда факторов. Об этом заявил 26 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни», — приводите его слова «Донецкое агентство новостей».

Пушилин отметил, что эксперимент покажет, насколько в ДНР готовы к полной отмене комендантского часа.

«Многое будет зависеть, как мы проведем период без комендантского часа новогодние праздники», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, комендантский час на всей территории ДНР был введён в 2014 году, он действует с 23:00 до 5:00. На период новогодних и рождественских праздников — с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января — власти республики приостановили его действие.

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