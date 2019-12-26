Москва, , 20:56 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему «ужасно жаль» в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Соответствующую запись глава столицы сделал в своём аккаунте в Twitter.

«Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — написал Собянин.

Галина Волчек скончалась в Москве 26 декабря на 87-м году жизни. Предварительной причиной смерти, по словам медиков, стали отёк мозга и отёк лёгких.