Бишкек, , 20:53 — REGNUM В январе — ноябре 2019 года правоохранительные органы Киргизии зарегистрировали 944 преступления и 183 проступка, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики сегодня, 26 декабря.

За этот период из незаконного оборота изъято около 18 320 кг наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.

К уголовной ответственности за совершение преступлений и проступков, связанных с наркотиками, привлечены 819 человек — 804 мужчины, 13 женщин и двое несовершеннолетних. В том числе 803 гражданина Киргизии и 16 иностранцев.