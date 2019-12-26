Ашхабад, , 20:48 — REGNUM Главная новогодняя ёлка Туркмении, установленная на центральной площади Ашхабада, признана самой высокой среди новогодних ёлок столичных городов стран СНГ. Её высота составляет 40 метров, пишет портал «ТурСтат».

На втором месте расположилась главная праздничная ёлка Армении — 37 метров. На третьем оказалась главная ёлка Узбекистана — 36 метров.

Затем следуют главные новогодние ёлки Азербайджана — 34 метров, Белоруссии — 30 метров, Таджикистана — 29 метров, России — 27 метров, Киргизии — 27 метров и Казахстана — 25 метров.

Замыкает список главная ёлка столицы Молдавии, чья высота составляет лишь 20 метров.