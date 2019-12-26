Чебоксары, , 20:19 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 26 декабря, в исторической части города открыт памятник Ивану Грозному. Он стал первым экспонатом будущего музея под открытом небом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Бронзовый памятник Ивану Грозному поместили под стекло Cap.ru

В мэрии отмечают, что с именем царя Ивана IV Грозного «многое связано» в «становлении и развитии Чебоксар». В 1551 году чуваши направили делегацию к нему с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства, при нём были заложены основы православия в городе.

Бронзовый памятник царю установлен в сквере Константина Иванова — в историческом центре города. Власти заявляют, что на данной площадке будет создан музей под открытым небом. Здесь располагалась Чебоксарская крепость и на этом месте захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.