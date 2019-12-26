Москва, , 19:56 — REGNUM XVII Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия», один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», дал старт серии презентаций нового сезона конкурса на ведущих образовательных площадках страны.

Презентация конкурса «Моя страна — моя Россия» прошла в Финансовом университете при Правительстве РФ. О концепции конкурса, номинациях нового сезона, порядке подачи заявок и возможностях, которые открываются перед победителями конкурса, рассказали создатели проекта «Россия от края до края», победители конкурса «Моя страна — моя Россия» 2019 года Александр Сланченко и Марк Дудко.

«Победа в конкурсе «Моя страна — Моя Россия» подтвердила актуальность нашего проекта, дала толчок в развитии идеи. Также очень полезными оказались те деловые контакты, которые удалось приобрести в ходе участия в конкурсе. Наш университет подписал соглашение о сотрудничестве с дирекцией конкурса — мы поняли, что совместными усилиями можем реализовать еще более амбициозные проекты, и сейчас продолжаем работу», — поделился автор проекта Александр Сланченко.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Кожаринов отметил, что «соглашение о сотрудничестве между университетом и конкурсом существенно помогает в достижении совместных целей и задач в организации проектной деятельности, направленной на развитие российских территорий».

«25 декабря на площадке Финансового университета прошла презентация конкурса, на которой наши студенты, победители 2019 года, рассказали о собственном опыте участия в конкурсе и о том, как важно всем инициативным гражданам нашей страны активно подавать заявки с яркими и амбициозными проектами. Участие в конкурсе даёт возможность развить собственные инициативы, найти единомышленников и объединить усилия для более эффективной работы», — добавил Александр Кожарин.

Ранее презентация конкурса прошла 20 декабря в Московском Политехе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы студенты, абитуриенты, преподаватели Московского Политеха принимали участие в мероприятиях конкурса, как в качестве конкурсантов, так и в роли экспертов. Одна из приоритетных задач университета — обучение студентов проектной деятельности, а конкурс «Моя страна — моя Россия» дает возможность применять эти навыки на практике. В рамках внутривузовской квоты университет начисляет дополнительные баллы к ЕГЭ победителям конкурса «Моя страна — моя Россия», — рассказал ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала, «что презентации нового сезона конкурса будут проходить по всей России в течение всего заявочного этапа конкурса».

«Основная цель презентаций — информирование и привлечение максимального числа инициативных людей к проектной деятельности, направленной на развитие российских территорий, посредством участия в конкурсе «Моя страна — моя Россия». На январь 2020 года уже запланированы презентации в Государственном университете управления, Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в образовательных организациях по всей стране», — добавила Лариса Пастухова.

Основные этапы XVII сезона конкурса:

· 2 декабря 2019 года — 24 февраля 2020 года — прием заявок на участие в конкурсе;

· 25 февраля — 1 апреля 2020 года — заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

· 1 апреля — 6 июня 2020 года — очный тур для участников старше 18 лет;

· июнь 2020 года — награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.