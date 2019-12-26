Москва, , 19:45 — REGNUM Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, являющийся отцом рэпера Децла, заявил, что свою роль в поджоге могилы сына мог сыграть фактор случайности. Соответствующее заявление он сделал телеканалу «Москва-24».

«Может быть случайность, я думаю. Если это поджог, то это хамство, но, я думаю, вряд ли», — сказал Толмацкий.

По его словам, на могилу музыканта часто приходят поклонники и ставят свечки в память о Децле. Толмацкий также рассказал, что на могиле всегда стоит много всего — цветы, венки и фото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать Децла, Ирина Толмацкая, выложила в Instagram видео с могилы сына, на котором виден сгоревший крест и ограда на могиле рэпера.

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