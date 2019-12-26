Екатеринбург, , 19:08 — REGNUM В Екатеринбурге появляется на свет меньше детей из-за низкой рождаемости в 1990-е годы. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в городе в год появляется 10−11 тысяч детей вместо 24 тысяч всего несколько лет назад. Такая разница связана с вступлением в фертильный возраст поколения 1990-х годов.

«Тогда людей родилось меньше, так что это повлияло на нынешнюю рождаемость», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал меры по поддержанию рождаемости в стране. Глава государства считает, что прилагаемых усилий недостаточно, пусть они и «создают какую-то уверенность для людей».

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