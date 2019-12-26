Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что не допустит массовых увольнений в закрывающемся муниципальном кинотеатре «Салют». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил градоначальник на пресс-конференции, в данный момент в кинотеатре проходят штатные изменения, связанные с переходом из одной структуры в другую — в ближайшее время «Салют» прекратит своё существование как кинотеатр, его помещения передадут под нужды Городского дворца творчества детей и молодёжи.

«Никаких массовых увольнений нет. Если у вас другая информация, то сообщайте, я разберусь», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатр был признан мэрией неприбыльным. По информации местных СМИ, «Салют» проработает до 14 февраля 2020 года, после чего здание учреждения перепрофилируют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назвали дату закрытия кинотеатра «Салют»