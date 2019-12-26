Москва, , 18:42 — REGNUM Представители Роспотребнадзора провели более полутора тысяч проверок предпринимателей и точек продажи табака на предмет распространения никотинсодержащей продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выявлено около 45 тысяч единиц запрещённой к реализации никотинсодержащей продукции, из них 8,5 тысячи импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении.

Для проведения большинства рейдов представители Роспотребнадзора привлекали сотрудников прокуратуры, СК РФ и МВД, отмечается в релизе.