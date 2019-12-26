Тамбов, , 18:37 — REGNUM В Тамбове сегодня, 26 декабря, в ледовом Дворце спорта «Кристалл» прошло итоговое мероприятие в сфере молодёжной политики региона — «Молодёжный движ — 2020», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На праздник приехали 1,5 тысячи человек со всей области.

В Тамбове впервые прошёл «Молодёжный движ» Tambov.gov.ru

В награждении лучших представителей современного поколения принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Я рад, что могу приветствовать самую лучшую молодёжь нашего региона от имени губернатора Александра Никитина. Благодарю вас всех за те дела, которые вы успели сделать в уходящем году! Уверен, что в следующем вам удастся покорить ещё большие вершины», — сказал Олег Иванов.

2019 год выдался богатым на события в сфере молодёжной политики области. Так, в регионе впервые прошел форум добровольцев всероссийского уровня. А в ноябре Тамбов принял всероссийский студенческий слёт добровольцев «Где мы — там победа». Яркими событиями также стали экологический форум ТГТУ «Доброволец ЦФО», пятый областной слёт волонтёрских объединений «Подоскляй». Кроме того, в этом году был создан региональный ресурсный центр по развитию добровольчества в Тамбовской области. Также впервые в регионе прошло обучение специалистов муниципальных образований, ответственных за реализацию государственной молодёжной политики.

Одним из самых масштабных проектов региона второй год подряд стал конкурс «Лидеры Тамбовщины», который был создан в 2018 году по инициативе губернатора Александра Никитина. По его мнению, проект открыл новую главу в кадровой политике региона.

Кроме того, в этом году молодёжь Тамбовской области приняла участие во всех федеральных форумах России: выиграла более 1,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов». Делегация региона стала участником и первого всероссийского форума творческих сообществ «АРТ-ТАВРИДА». По итогам фестиваля представители Тамбовской области выиграли два гранта на общую сумму 2 млн рублей. Тамбовчане заявили о себе и на российской студенческой весне: ребята стали лауреатами всех степеней в музыкальном направлении.

Тамбовская молодёжь получает и региональную поддержку. На сцене «Молодёжного движа» было вручено 14 грантов на общую сумму 1 млн рублей. Победители конкурса направят средства также на социально значимые проекты.

«Спасибо за вашу инициативность, активность, добро! В этом году нам есть чем похвалиться, в следующем году нас ждут новые и новые победы! Движемся только вперёд», — сказал заместитель директора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальник управления общественных связей Алексей Беляев.