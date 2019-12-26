Тамбов, 26 декабря 2019, 18:37 — REGNUM В Тамбове сегодня, 26 декабря, в ледовом Дворце спорта «Кристалл» прошло итоговое мероприятие в сфере молодёжной политики региона — «Молодёжный движ — 2020», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На праздник приехали 1,5 тысячи человек со всей области.
В награждении лучших представителей современного поколения принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
2019 год выдался богатым на события в сфере молодёжной политики области. Так, в регионе впервые прошел форум добровольцев всероссийского уровня. А в ноябре Тамбов принял всероссийский студенческий слёт добровольцев «Где мы — там победа». Яркими событиями также стали экологический форум ТГТУ «Доброволец ЦФО», пятый областной слёт волонтёрских объединений «Подоскляй». Кроме того, в этом году был создан региональный ресурсный центр по развитию добровольчества в Тамбовской области. Также впервые в регионе прошло обучение специалистов муниципальных образований, ответственных за реализацию государственной молодёжной политики.
Одним из самых масштабных проектов региона второй год подряд стал конкурс «Лидеры Тамбовщины», который был создан в 2018 году по инициативе губернатора Александра Никитина. По его мнению, проект открыл новую главу в кадровой политике региона.
Кроме того, в этом году молодёжь Тамбовской области приняла участие во всех федеральных форумах России: выиграла более 1,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов». Делегация региона стала участником и первого всероссийского форума творческих сообществ «АРТ-ТАВРИДА». По итогам фестиваля представители Тамбовской области выиграли два гранта на общую сумму 2 млн рублей. Тамбовчане заявили о себе и на российской студенческой весне: ребята стали лауреатами всех степеней в музыкальном направлении.
Тамбовская молодёжь получает и региональную поддержку. На сцене «Молодёжного движа» было вручено 14 грантов на общую сумму 1 млн рублей. Победители конкурса направят средства также на социально значимые проекты.