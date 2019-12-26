Советск, , 18:33 — REGNUM В Советске (Калининградская область) состоялось открытие самой современной библиотеки на территории региона. На обновление городской детско-юношеской библиотеки из федерального бюджета было направлено 10 млн рублей, сообщает сегодня, 26 декабря, пресс-служба регионального правительства.

После обновления в библиотеки появились отдельные зоны: «Читайка-холл», «Творческая лаборатория», «Мультицентр», «Библиолабиринт», «Кофе & Журналы», зона дискуссий «Диалог», «Кинозал», «Выставочный зал», «Уголок меломана» и другие. В ней оборудована система RFID-технологий, которая делает процесс обслуживания читателей более рациональным. Во всех помещениях работает беспроводная связь с интернетом, обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеки. Появился доступ к различным образцам мировой художественной литературы, периодике, деловым, учебным и научно-популярным изданиям.

Заработал «Уголок меломана «Шаляпин.ру», в котором можно не только прослушать музыку и познакомиться с творчеством различных композиторов, но и изучить виниловый проигрыватель. Оборудована отдельная полиграфическая зона для обучения молодёжи в производстве буклетов, афиш и целых журналов.

В библиотеку закуплено более трёх тысяч новых книг, часть из них выбирали сами посетители библиотеки.