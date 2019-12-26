Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 18:19 — REGNUM В ямальском городе Губкинском 26 декабря работали три предновогодних бесплатных такси. Автомобилями управляли Деды Морозы — глава города Андрей Гаранин, депутат в Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин и депутат гордумы Ирек Насыров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Глава Губкинского Андрей Гаранин за рулём такси (скриншот) Www.instagram.com/garanin_a_m

Помимо того, что поездка была безвозмездной, жители Губкинского получали от Дедов Морозов подарки. Взамен горожане во время пути должны были оценить развитие Губкинского и высказать пожелание о его перспективах.

Как жители Губкинского оценили предновогоднюю инициативу властей, можно судить по тому, что за три часа ролик-отчёт о поездке главы Губкинского Андрея Гаранина в «Инстаграме» набрал 90 комментариев и более двух тысяч просмотров.