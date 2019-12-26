Москва, , 18:10 — REGNUM Родных экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова объявили в федеральный розыск. Речь идет о его матери и сестре. По словам адвоката Марины Андреевой, они выехали за границу, пишет ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что на мать и сестру Арашукова завели уголовные дела. Об этом сам арестованный сообщил во время заседания суда, на котором рассматривался вопрос о продлении срока его пребывания в СИЗО до 30 января 2020 года.

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По данным стороны защиты, родственники бывшего сенатора, обвиняемого в хищении газа в составе преступной группы на многомиллиардную сумму, а также в причастности к двум убийствам, выехали вместе с пятью племянниками Арашукова. Причина их отъезда — угрозы, поступающие в их адрес со стороны следствия, считает адвокат.