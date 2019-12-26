Москва, , 18:09 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о проведении обысков у корреспондентки «Новой газеты» Юлии Полухиной. Соответствующее заявление сделали сегодня, 26 декабря, в пресс-службе СК.

Сообщается, что следственный органы СК России по Краснодарскому краю расследуют уголовное дело по обвинению руководителей и членов РОО «Е.Н.О.Т.» по целому ряду статьей. Речь идет о следующих статьях: часть 4 статьи 158 («Кража»), часть 4 статьи 162 («Разбой»), часть 3 статьи 210 («Организация преступного сообщества»), часть 3 статьи 209 («Бандитизм») Уголовного кодекса РФ.

В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находится предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».

Следствие получило санкцию суда на обыск в жилище Мартовалиевой в Москве. Сама корреспондента была допрошена и вскоре ее отпустят. Проживающих с Мартовалиевой двух детей утром в четверг забрал родной отец и отвез в школу.

Ранее адвокат журналистки Петр Заикин сообщил, что у нее изъяли компьютер и рабочий телефон.

В редакции «Новой газеты» связали обыск у Полухиной с публикацией в газете ее материалов, которые касаются Донбасса.