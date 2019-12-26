Москва, , 18:06 — REGNUM Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласовала предоставление участков в Москве для строительства пяти новых медицинских стационаров. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о предоставлении участков было принято в ходе заседания ГЗК 26 декабря. Стационарные комплексы скорой помощи с вертолетной площадкой построят на территории НИИ им. Н. Склифосовского и ГКБ им. М. Жадкевича. Также возведут новый лечебно-диагностический корпус в Московском клиническом научном центре им. А. Логинова. В составе ГКБ им. А. Ерамиша появится новый патологоанатомический корпус.

Строить новые медицинские стационары будут за счет бюджетных средств.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства медицинских стационаров, составляет около 19 гектаров.