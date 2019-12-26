Красноярск, , 17:46 — REGNUM В Красноярске начала работать уже третья система контроля качества воздуха, созданная учёными научного центра СО РАН. Об этом 26 декабря сообщает красноярский региональный портал Newslab.ru.

В настоящее время в городе и окрестностях заработали порядка 20 сертифицированных и откалиброванных автоматических станций мониторинга, измеряющих температуру и влажность воздуха, давление, а главное — концентрацию мелкодисперсных взвешенных твердых частиц диаметром менее 10 и 2.5 микрометров. В ближайшее время их количество будет увеличено. Данные собираются и публикуются на специальном сайте.

Первые сравнения показали, что показатели всех трёх действующих в Красноярске систем мониторинга — общественной «Небо.Красноярск», министерства экологии и новой, научного центра — довольно заметно отличаются.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу края красноярцы не зря называют городом «чёрного неба». Периодически над Красноярском стелется густой смог, от которого слезятся глаза и становится трудно дышать. Местные экологи считают, что в сложившейся ситуации виноваты промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

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