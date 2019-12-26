Белгород, , 17:35 — REGNUM Книга Викентия Вересаева «Записки врача» дала толчок к проекту «Управление здоровьем» в Белгородской области. Об этом 26 декабря написал глава региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети.

Губернатор рассказал о книге в связи с получением регионом награды от президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Евгений Савченко вспомнил и свои детские годы, когда его отец привёз из столицы два чемодана книг о сельском хозяйстве. Семилетний мальчик тогда «определил для себя, что обязательно станет работать на земле».

«А когда несколько лет назад я познакомился с произведением «Записки врача» Викентия Вересаева, то возникли идеи, как надо совершенствовать здравоохранение. У нас родился проект «Управление здоровьем». Мы его реализовали в течение трёх лет. Он дал колоссальный эффект, особенно в сельской местности. Вот что такое книга. Когда читаешь, возникает живая, правильная мысль», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Белгородская область получила премию «Литературный флагман России» и звание «Самый читающий регион» 2019 года.

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