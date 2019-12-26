Белгород, 26 декабря 2019, 17:35 — REGNUM Книга Викентия Вересаева «Записки врача» дала толчок к проекту «Управление здоровьем» в Белгородской области. Об этом 26 декабря написал глава региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети.
Губернатор рассказал о книге в связи с получением регионом награды от президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Евгений Савченко вспомнил и свои детские годы, когда его отец привёз из столицы два чемодана книг о сельском хозяйстве. Семилетний мальчик тогда «определил для себя, что обязательно станет работать на земле».
Как сообщало ИА REGNUM, Белгородская область получила премию «Литературный флагман России» и звание «Самый читающий регион» 2019 года.
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