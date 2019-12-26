Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM В Екатеринбурге не оставили затею о построении канатных дорог для общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, рассматривается два варианта «канатки». Одна дорога может растянуться от Академического до Ботаники, вторая — от Театра драмы прямо к улице Первомайской.

«Не надо пугаться, со временем это станет одним из видов городского транспорта», — убеждает градоначальник.

Принимать решение о строительстве в мэрии планируют летом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Екатеринбурга на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на канатную дорогу не заложены. О канатной дороге мэр вспоминает не первый раз — о таком виде транспорта Высокинский высказывался ещё в августе 2019 года.

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