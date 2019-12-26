Москва, 26 декабря 2019, 17:17 — REGNUM Экс-президент СССР Михаил Горбачёв впервые после выписки из больницы приехал в Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований для проведения новогодней встречи. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы отпраздновали наступающий Новый год, подвели итоги и обсудили планы на будущее», — сказал Горбачёв.
Глава пресс-службы бывшего советского президента Павел Палажченко рассказал, что самочувствие Горбачёва улучшилось, и Новый год он будет отмечать дома.
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