Москва, , 17:06 — REGNUM Известная российская исполнительница Пелагея объявила о разводе со своим супругом хокеистом московского ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала сегодня, 26 декабря, на своей странице в социальной сети Instagram.

33-летняя Пелагея пишет, что в жизни все совершают ошибки, но о тех трех годах брака с хоккеистом Телегиным она совершенно не жалеет. Также она выразила надежду, что с после расставания им удастся сохранить хорошие отношения. Кроме того, у них есть совместная дочь Таисия.

«Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — пишет Пелагея.

Также исполнительница надеется, что бракоразводный процесс пройдет без осложнений. Пелагея с сожалением отмечает, что в разводе мало хорошего.

«Мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — добавила она.

Напомним, что Пелагея вышла замуж за Телегина летом 2016 года. Дочь Таисия роилась у них в январе 2017 года.

Что касается Телегина, то то он играет за столичный ЦСКА с 2014 года. Также он входит в состав сборной России по хоккею.