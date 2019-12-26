Белгород, , 17:06 — REGNUM Обвинительный приговор участникам организованной преступной группы вынес Чернянский районный суд Белгородской области. Двое мужчин были задержаны с поличным при попытке сбыта крупной партии огнестрельного оружия и боеприпасов, рассказали 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

Изъятое оружие и патроны Пресс-служба Управления ФСБ по Белгородской области

Преступники вели свой незаконный бизнес на территории Белгородской области и соседних субъектов ЦФО. Их задержали в феврале 2019 года. В ходе обысков по местам их жительства изъято 12 единиц огнестрельного оружия, среди которых пистолеты и пулемёты, две ручные осколочные гранаты, более двух тысяч патронов, 14 единиц холодного оружия и 34 единицы составных частей огнестрельного оружия. Силовики также ликвидировали мастерскую, в которой мужчины модернизировали травматическое оружие, массогабаритные макеты в их боевые аналоги, а также восстанавливали оружие времён Великой Отечественной войны.

Обвиняемым назначили наказание в виде реального лишения свободы: одному 4,6 года, другому один год шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.