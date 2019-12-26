Москва, , 16:58 — REGNUM В связи с прогнозируемым ухудшением погоды вечером 26 и 27 декабря московских водителей призывают держать дистанцию на дороге. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«И не забывайте, что до 30 декабря на метро, МЦД и МЦК проще и быстрее», — добавили в ЦОДД.

Напомним, с 21:00 26 декабря до 13:00 28 декабря в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололёда.

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