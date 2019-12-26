Токио, , 16:45 — REGNUM Разработчики из Square Enix поделились новыми подробностями дополнения Re: Mind для Kingdom Hearts III. Геймеры смогут поиграть за Рику, Кайри, Акву и Роксаса, сообщает портал DualShockers 26 декабря.

По сюжету Re: Mind, Соре предстоит побывать в сердце каждого из семи Защитников Света. Таким образом, в список «играбельных» персонажей также могут попасть Микки Маус и Ли (Аксель).

Напомним, дополнение Re: Mind подробнее раскроет финальную битву Kingdom Hearts III. Геймеры смогут поучаствовать в ней, управляя различными героями и узнать новые подробности сюжета.

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