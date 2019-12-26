Брянск, , 16:46 — REGNUM 52 тысячи гектаров новых земель введено в сельхозоборот в Брянской области в 2019 году. Основную массу почв региона составляют пески, глина и лесные земли, но благодаря современным технологиям фермеры получают отличные урожаи. Об этом журналистам 26 декабря рассказал глава региона Александр Богомаз перед заседанием Госсовета по аграрной политике.

Как отметил губернатор, пять лет назад брянский гектар земли стоил 10 тысяч рублей. Сейчас на рынке цена доходит до 70 тысяч рублей за гектар, при этом гумус составляет всего 1,5 — 2%.

«Сегодня земля это основная тема для сельхозпроизводителя. Но проблема существует, когда земля уже в собственности, зарастает лесом и очень сложная процедура её или выкупить или вернуть государству», — сказал Александр Богомаз.

Губернатор принимает участие в заседании Госсовета, главной темой которого является развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса.